Marta projeta futuro como mãe e Olimpíada de Paris-24 pode ser 'ato final'

Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, Marta nunca deu um prazo certo para a aposentadoria dos gramados. Quando tocam no assunto, a Rainha mostra desconforto e desconversa, mas dois fatores dão indícios que a atleta de 37 anos está próxima de pendurar as chuteiras: o desejo de engravidar e o anúncio de que não estaria na próxima Copa do Mundo.

Após a eliminação do Brasil ainda na fase de grupos do Mundial realizado na Austrália e Nova Zelândia, no ano passado, Marta enfatizou sua despedida e pediu que a torcida continuasse apoiando o futebol feminino brasileiro. Ainda não era o adeus às chuteiras, já que a atacante deve disputar as Olimpíadas de Paris este ano. Mas ele está próximo.

Em conversa com o UOL, Formiga — amiga e companheira de seleção de Marta — disse que a Rainha do futebol reiterou o desejo de engravidar logo após os Jogos Olímpicos. Ela conta que a camisa 10, inclusive, já teria iniciado um tratamento para uma gestação segura, levando em consideração sua idade avançada.

"Agora no The Best, na segunda-feira (15), conversamos muito sobre o desejo de ela ser mãe. Ela já está iniciando o seu tratamento para, depois das Olimpíadas, tentar engravidar tudo bonitinho, fazer as coisas certinhas. Nós estamos na torcida para que isso aconteça. É mais um sonho que ela vai realizar na vida dela, e eu tenho certeza que o papai do céu vai abençoar. Ela está determinada a isso, na verdade", destacou Formiga.

Faz sentido: Marta revelou que a maneira mais bonita de terminar a carreira será realizando um sonho de vida: gerar um filho. Se for menino, até nome já tem: Emiliano, segundo ela afirmou em entrevista ao Esporte Espetacular. "A coisa mais recente que comecei a falar — apesar de ser algo que eu queria há muito tempo — é ser mãe. Não sei quanto tempo continuarei jogando. Não quero dizer um ou dois anos, mas adoraria encerrar minha carreira como mãe. Então, se os torcedores não sabiam disso, agora sabem", disse Marta ao FIFA.com.

"Muita gente pensa que eu, como jogadora de futebol, estou sempre jogando e ocupada com as coisas. O fato de antigamente a modalidade ser considerada um esporte mais masculino fazia as pessoas pensarem que, por ser jogadora, eu nunca teria o desejo de ser mãe", acrescentou a estrela mundial.

O contrato de Marta com o Orlando Pride, dos EUA, vai até o fim da atual temporada. Esse ano, portanto, é decisivo para o futuro da carreira e vida pessoal da atleta que, recentemente, ganhou homenagem especial da Fifa e batizará o troféu de gol mais bonito no futebol feminino na premiação The Best.