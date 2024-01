Luciano sobre ida de Caio Paulista ao Palmeiras: 'Agora é nosso rival'

Do UOL, em São Paulo

Luciano comentou a transferência de Caio Paulista do São Paulo para o Palmeiras após a vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Santo André, na estreia no Campeonato Paulista, onde o atacante fez um dos gols:

Não tem nada. Caio Paulista jogou aqui, foi campeão aqui, fez a escolha dele, mas agora é nosso rival. E nosso rival vamos enfrentar com seriedade. Seja quem for, não importa, vamos entrar para ganhar

Luciano, atacante do São Paulo

O que aconteceu

Caio Paulista estava emprestado ao São Paulo pelo Fluminense com uma cláusula de compra no valor de 3,5 milhões de dólares (R$ 17 milhões na época).

O Tricolor sinalizou a intenção de compra e negociava um parcelamento junto ao Fluminense, após o jogador ter sido campeão da Copa do Brasil e destaque em 2023.

O Palmeiras, porém, entrou na jogada e ofereceu condições melhores além de um salário mais alto a Caio Paulista, fazendo com que desse um "chapéu" no rival.

Caio Paulista assinou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2028 e já foi apresentado.