Lucas sonha em voltar à seleção com Dorival: 'É minha meta'

Eleito o melhor em campo em São Paulo 3 x 1 Santo André, Lucas Moura falou, após o jogo, sobre sua expectativa em voltar a ser convocado para a seleção brasileira, agora comandada por Dorival Júnior.

É minha meta, vou trabalhar bastante para voltar à seleção. Servir o meu país sempre foi uma grande honra. Vou trabalhar bastante para isso.

Lucas Moura, ao TNT Sports

O que mais ele disse

Permanência: "Muito feliz de ter permanecido, aqui é a minha casa, onde me sinto bem e feliz. Depois de conquistar a Copa do Brasil ficou um gostinho de quero mais. Eu fui (para a Europa), mas uma parte de mim ficou. Aqui é onde me sinto feliz. Quero vivenciar mais isso e aproveitar mais essa camisa."

Expectativa para 2024: "Estamos muito empolgados com essa nova temporada. Vamos trabalhar bastante para que seja especial. Estava ansioso pela estreia. Excelente performance de todo mundo. É bom começar o ano com vitória. Vamos por mais, tem muita coisa pela frente."

Substituição: "Ali foi mais uma câimbra mesmo, começo de temporada é normal. Mas está tudo bem, foi melhor prevenir."