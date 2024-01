Joaquim e João Paulo são os melhores do Santos em estreia; veja notas

O zagueiro Joaquim e o goleiro João Paulo foram os destaques do Santos na estreia do Paulistão diante do Botafogo-SP. O zagueiro ficou com a melhor nota atribuída pela Footstats entre os jogadores em campo na partida.

Otero, autor do gol do Santos, ficou com a terceira melhor avaliação.

Veja as notas do Santos:

João Paulo - 6,3

Hayner - 5,2

Gil - 5,8

Joaquim - 6,6

Felipe Jonatan - 5,3

João Schmi,t - 5,5

Diego Pituca - 5.0

Juan Cazares - 5,3

Rómulo Otero - 6,1

Tomás Rincón - 5,1

Willian - 5,4

Aderlan - 5,3

Guilherme - 5,6

Giuliano - 5,5

Pedrinho - 5,0

Júlio Furch - 5,1