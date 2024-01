???????Jeffinho volta a marcar e destaca "momento único" com a camisa do Botafogo

De volta ao Botafogo, Jeffinho começou 2024 como destaque do time. O atacante foi acionado no segundo tempo e fechou o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Para enfrentar o Bangu, o técnico Tiago Nunes optou por escalar o time todo reserva. Júnior Santos se destacou e abriu o placar logo no começo do jogo. Nos acréscimos da etapa final, Jeffinho foi lançado por Eduardo, invadiu a área e marcou.

O segundo capítulo de Jeffinho pelo Fogão tem sido especial. Na estreia no Carioca, o atacante fez o gol da vitória sobre o Madureira. O 2024 dele começa da melhor forma e com desempenho de artilheiro.

"Está sendo muito importante, não só para a minha carreira, mas para o Botafogo também. Confio muito neles e eles confiaram muito em mim. Só tenho a agradecer a Deus. O momento é único. Se Deus quiser, vão vir mais gols aí", declarou Jeffinho à BandSports.

DEU BOTAFOGO! ?? Com gols de Júnior Santos e Jeffinho, Fogão vence o Bangu por 2 a 0 no Nilton Santos, pelo Campeonato Estadual. VAAAAAAAAMOS! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Tgb98VpnbJ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 20, 2024

A primeira passagem de Jeffinho pelo Botafogo foi em 2022. Ele, então, foi para o Lyon. O clube francês tem como acionista John Textor, dono da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Fogão. Neste ano, ele retornou por empréstimo. O carinho da torcida do Botafogo por ele só aumenta.

"Da mesma forma que eles (torcedores) têm carinho por mim, eu também tenho um carinho enorme por eles. Foi um time que me acolheu, a torcida que me acolheu. Espero que continue assim até o fim do campeonato", completou o atacante.

Com a vitória, o Botafogo dormirá na liderança do Campeonato Carioca, com seis pontos. Seu próximo compromisso será na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Boavista, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.