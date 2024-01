Internacional x Avenida: onde assistir e informações da partida pelo Gaúcho

A temporada começa para o Internacional neste domingo. No Beira-Rio, a equipe enfrenta o Avenida, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida, que começa ás 16h (de Brasília), terá transmissão dos canais Premiere.

O Internacional busca voltar a conquistar a competição após oito anos. O último título da equipe foi em 2016.

Maior campeão da competição com 45 títulos, o Colorado reforçou seu elenco para aumentar a galeria de troféus estaduais. Até o momento, a equipe anunciou as contratações de Robert Renan, Lucas Alario, Iva, Hyoran e Rafael Borré.

Boa tarde, torcida colorada! Grupo no gramado para o treino desta sexta. #VamoInter pic.twitter.com/9jWbHBoqsr ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 19, 2024

Com isso, o técnico Eduardo Coudet deve ir com força máxima para cima do Avenida. Além disso, o Internacional conta com a força de sua torcida para vencer o primeiro desafio de 2024.

Do outro lado, a equipe do Avenida tenta uma campanha melhor em relação à de 2023. Na ocasião, o time terminou na nona posição e não conquistou vaga para a fase final.