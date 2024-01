"Há muitos jogadores que estão insatisfeitos", diz Laporte sobre a Arábia Saudita

Aymeric Laporte é jogador do Al-Nassr da Arábia Saudita desde agosto de 2023. O espanhol chegou ao time de Cristiano Ronaldo após uma passagem de cinco temporadas no Manchester City. No clube, o defensor soma 21 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

Em entrevista ao jornal As, da Espanha, Laporte falou sobre a decepção deste período que está na Arábia Saudita, e o estilo de vida do país que não o agradou totalmente. "É uma grande mudança em relação à Europa, mas no final é tudo adaptação. Eles não facilitaram as coisas para nós. Na verdade, há muitos jogadores que estão insatisfeitos. Estamos trabalhando nisso todos os dias e vendo se melhora um pouco."

Ao ser perguntado a respeito do que está 'perdendo' estando na Arábia, o espanhol responde que perde em todos os sentidos. "Em todos os sentidos, mas também na vida cotidiana. Eles levam tudo com leveza. Você negocia algo e eles não aceitam depois que você assina. Eles brigam com você. Claro, a mesma coisa que eles tiram de você e te dão em outros aspectos".

O defensor de 29 anos afirma que a motivação de estar no país do Oriente Médio não é apenas o futebol. "Muitos de nós também viemos não só pelo futebol. Estamos felizes com isso, mas também busco algo além que não seja a parte econômica e tal. Em termos de qualidade de vida, esperava algo diferente porque aqui você passa três horas por dia no carro. Muito tempo perdido".

Apesar da decepção, o atleta não cogita uma transferência no momento. "Não, vamos ver. No momento não pensei nisso, mas se estou decepcionado em tão pouco tempo, você se pergunta o que fazer". Vale lembrar que jogadores como Firmino, Henderson e Benzema também não se adaptaram totalmente ao país, com rumores de uma possível volta ao continente europeu.