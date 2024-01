Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho com derrota de virada para o Caxias

Neste sábado, o Grêmio estreou com derrota para o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), por 2 a 1. O Tricolor saiu na frente com gol de Gustavo Martins, mas sofreu a virada com tentos de Tomás Bastos e Álvaro. Com este resultado, o Caxias lidera o Estadual, enquanto o Grêmio fica na última colocação.

A equipe comandada por Renato Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o São José, pela segunda rodada do Gauchão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Caxias, por sua vez, visita o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, às 19 horas.

Final de jogo: Caxias 2×1 #Grêmio

Nosso próximo compromisso pelo #Gauchão2024 será contra o São José, na quarta-feira, dia 24, na Arena. ?? #CAXxGRE #Gauchão2024 ? Grêmio FBPA (@Gremio) January 20, 2024

O jogo

O Grêmio abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Depois de cobrança de escanteio, Reinaldo mandou na área e Gustavo Martins subiu mais que a defesa do Caxias para balançar a rede. O adversário respondeu pouco depois com Robinho, que desviou a bola após cruzamento de Vitor Feijão.

Por volta dos 20 minutos, Soteldo cruzou pelo alto para JP Galvão, mas o atacante desperdiçou. Perto do fim do primeiro tempo, Caíque salvou o que seria o empate do Caxias ao pegar um cabeceio de Vitor Feijão.

Tomás Bastos deixou tudo igual para o Caxias aos 15 minutos do segundo tempo. Vitor Feijão finalizou e acertou a trave de Caíque. O camisa 10 da equipe da casa aproveitou o rebote e mandou de cabeça para o gol. Aos 31, o Caxias virou o jogo.

O goleiro gremista cobrou o tiro de meta fraco, Rodrigo Ely não conseguiu o domínio e Álvaro levou a melhor. O atacante do time mandante avançou, invadiu a área e mandou para o fundo do gol. Aos 41 minutos, Matheus Rocha, do Caxias, cometeu falta em Soteldo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.