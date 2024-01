Giro dos Estaduais: Vitória, Sport e Fortaleza vencem na rodada

Neste sábado, foram disputadas partidas de diversos Campeonatos Estaduais, como o Baiano, o Pernambucano e o Cearense. Confira abaixo os principais resultados:

Campeonato Baiano

Na segunda rodada do Campeonato Baiano, o Vitória venceu o Bahia de Feira por 1 a 0 no estádio Barradão e chegou aos seis pontos na tabela, ocupando provisoriamente a primeira colocação. O gol foi marcado por Osvaldo.

Mais tarde, o Jequié recebeu o Barcelona-BA no Estádio Municipal Waldomiro Borges e foi superado por 2 a 0.

Campeonato Pernambucano

Pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, Sport e Santa Cruz se enfrentaram na Arena Pernambuco. A equipe mandante abriu o placar aos 40 minutos da primeira etapa com Gustavo Lopes, enquanto Thiago de Oliveira empatou para os visitantes aos 11 minutos do segundo tempo. Aos 36, Fábio Matheus marcou o gol da vitória do Sport por 2 a 1.

Campeonato Cearense

O Fortaleza fez sua estreia no Campeonato Cearense diante do Horizonte FC, na Arena Castelão, e venceu pelo placar de 2 a 0. Após um começo de jogo complicado, a equipe mandante conseguiu abrir o placar aos 17 minutos da segunda etapa com a ajuda do zagueiro adversário, Leonardo Santana, que marcou contra. Aos 48, Kervin Andrade marcou o segundo e fechou a conta para a equipe de Vojvoda.

Campeonato Catarinense

O Campeonato Catarinense contou com a estreia da Chapecoense neste sábado. Na Arena Condá, a equipe alviverde superou o Hercílio Luz por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado no segundo tempo, aos 26 minutos, pelo atacante Marcinho.

O Criciúma também fez sua primeira partida pelo Estadual no clássico contra o Figueirense, no Heriberto Hulse. Os donos da casa venceram por 4 a 1, com gols de Rodrigo, Marcelo Hermes, Renato Kayzer e João Carlos balançaram as redes. Léo Baiano descontou para os visitantes.

O Joinville também estreou. A equipe perdeu por 3 a 2 contra o Marcílio Dias.