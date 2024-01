Félix Torres explica escolha pelo Corinthians e cita ponto forte: "Gosto de marcar gols"

O Corinthians apresentou, na tarde deste sábado, o zagueiro Félix Torres. Em entrevista coletiva concedida no Parque São Jorge, o defensor, que viveu impasse para deixar o Santos Laguna-MEX e acertar com o Timão, explicou a escolha pelo novo clube e destacou a recepção recebida pela comissão técnica e jogadores como um facilitador na adaptação ao futebol brasileiro.

"Decidi porque é um grande clube. Tomei essa decisão com muita responsabilidade. É um sonho estar aqui no Corinthians. Acompanhava muito o Brasileirão, vendo meus companheiros que jogam aqui. Isso me motivou muito também, mas não mais do que estar em um grande clube como o Corinthians e tentar ganhar muitas coisas", disse.

"A recepção por parte da comissão técnica foi muito boa, assim como a adaptação por esse recebimento. Os jogadores estão me dando confiança desde o primeiro dia. Me sinto muito bem e um pouco mais adaptado ao grupo", continuou o jogador.

Em outro momento, Félix Torres destacou um ponto forte que o acompanha durante a carreira: o de marcar gols. Na atual temporada, pelo clube do México, o equatoriano balançou as redes cinco vezes em 19 partidas. No entanto, ele reforçou que sua responsabilidade primordial é "defender bem".

"Creio que tenho um porto forte, que é também marcar gols. Costumo muito ir ao ataque. Gosto de ter a responsabilidade, primeiramente, de defender bem para, depois, poder marcar gols", completou o zagueiro.

Félix Torres foi o quarto dos sete reforços do Corinthians a ser apresentado à imprensa e vestir a camisa pela primeira vez. Antes dele, os laterais Hugo e Diego Palacios e o volante Raniele conversaram com os jornalistas. Ainda faltam o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Matheuzinho - ainda nem anunciado - e o meia Rodrigo Garro.

Regularizado no BID da CBF, Félix Torres está livre para a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, neste domingo (21). O Timão recebe o Guarani, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.