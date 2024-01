Félix Torres é apresentado no Corinthians e fala sobre estrear no domingo

O zagueiro Félix Torres, enfim, foi apresentado oficialmente e falou pela primeira vez como jogador do Corinthians. Em entrevista coletiva concedida no Parque São Jorge após treino aberto à Fiel torcida, o defensor de 27 anos confirmou a possibilidade de estrear pelo Timão neste domingo (21), no jogo diante do Guarani, já que Lucas Veríssimo foi ausência no treinamento deste sábado devido a dores no joelho.

"Existe a possibilidade, já que o meu companheiro [Lucas Veríssimo] não treinou. Estou trabalhando e preparado. A decisão será do professor. Se ele optar por me escalar, entrarei em campo com muita responsabilidade e dedicação", disse.

"Creio que minha cabeça esta forte mentalmente. Treinei bem durante a semana para poder ajudar meus companheiros caso seja acionado amanhã", completou em outro momento.

Além disso, Félix Torres exaltou o carinho recebido pela torcida corintiana desde o primeiro momento que acertou com o clube. Neste sábado, ele esteve presente na atividade realizada na Fazendinha, que contou com apoio dos torcedores.

"Minha primeira impressão com a torcida foi muito linda. É muito bom poder receber esse carinho do torcedor. O jogador se sente muito contente quando vê que é apoiado por uma torcida que está presente em todo momento. Antes de vir para cá, tive primeiro contato através das redes sociais, me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia", finalizou o defensor.

Valores e tempo de contrato

Convocado para a Copa do Mundo de 2022 pelo Equador, Félix Torres foi revelado pelo Barcelona de Guayaquil-EQU. Depois, atuou por quatro temporadas no Santos Laguna, do México. Ele assinou contrato de quatro anos com o Timão.

Para contratar o zagueiro, o Corinthians topou pagar US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 31,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 20% seguem com o time mexicano. O pagamento será feito em seis parcelas, da seguinte forma: uma entrada (já paga); duas parcelas ainda em 2024; duas em 2025; e uma em 2026.

A multa rescisória de Félix Torres é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Além dele, o Alvinegro já acertou as chegadas de Hugo, Diego Palacios, Matheus França, Gustavo Henrique, Raniele e Rodrigo Garro.

Regularizado no BID da CBF, Félix Torres está livre para a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, neste domingo (21). O Alvinegro recebe o Guarani, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.