Ex-City abre o jogo e revela: 'há muitos jogadores insatisfeitos na Arábia'

O zagueiro Aymeric Laporte, do Al-Nassr, revelou que há descontentamento por parte de alguns jogadores na Arábia Saudita.

O que aconteceu

O ex-Manchester City disse que "há muitos atletas insatisfeitos na Arábia". As declarações foram dadas ao jornal AS.

Rumores começaram aparecer após Henderson rescindir seu contrato com o Al-Ettifaq. O volante foi anunciado pelo Ajax.

É uma grande mudança em relação à Europa, mas no final é tudo adaptação. Eles não facilitam as coisas para nós. Na verdade, há muitos jogadores que estão satisfeitos. Estamos trabalhando nisso todos os dias, negociando para ver se melhora um pouco porque isso é uma novidade para eles (sauditas) também, ter jogadores europeus com uma longa carreira. Talvez eles não estejam acostumados com isso e tenham que se adaptar com um pouco mais de seriedade. Laporte, ao AS

O que mais Laporte disse

Acordos vagos. "Eles levam tudo com leveza. O ultimato que você dá a eles não importa. Você negocia algo e eles não aceitam, logo depois de ter assinado. Estou decepcionado em tão pouco tempo. O momento ainda não chegou, mas no futuro posso sair se esta dinâmica continuar".

Falta de cuidado. "Eles cuidam de nós, mas não o suficiente para o meu gosto. Ou seja, na Europa te pagam um bom salário, mas cuidam melhor de ti".

Qualidade de vida. "Para ser sincero, muitos de nós viemos aqui não só pelo futebol. Também estou buscando algo além que não seja a parte econômica. Em termos de qualidade de vida, esperava algo diferente. Aqui você passa três horas por dia no carro. Riade tem muito trânsito, você perde tempo no carro".