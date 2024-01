Carpini escala São Paulo com volta de Calleri e sem James; veja times

Na estreia do técnico Thiago Carpini, o São Paulo está escalado contra o Santo André, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola logo mais, às 20h (de Brasília), no MorumBis.

O São Paulo vai a campo com: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato; Lucas Moura, Luciano e Calleri.

Calleri volta a formar trio de ataque com Lucas Moura e Luciano. O atacante argentino estava se recuperando de cirurgia, após lesão sofrida em setembro do ano passado.

James Rodríguez ficou fora dos relacionados, assim como Rafinha, Arboleda e Michel Araujo, que estão fazendo trabalhos específicos para controle de carga.

Já o técnico Fernando Marchiori escalou o Santo André assim: Luiz Daniel; Zé Mateus, Walce, Afonso, Igor Fernandes; Wellington Reis, Dudu Vieira, Edimar; Lohan, Felipe Ferreira e Cléo Silva.

Confira as escalações:

