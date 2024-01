Escalação do São Paulo: Carpini aposta em time sem os reforços para estreia

A escalação do São Paulo para a estreia no Campeonato Paulista está definida. O técnico Thiago Carpini, após uma semana de treinos com o elenco, definiu o time para enfrentar o Santo André, neste sábado, no Morumbis, com adaptações devido a alguns desfalques, mas sem a presença dos quatro reforços contratados para 2024.

Os volantes Luiz Gustavo e Damián Bobadilla e os atacantes Erick e Ferreirinha começam no banco de reservas neste sábado.

Para essa partida, o técnico Thiago Carpini não contará com Rafinha, James Rodríguez, Arboleda, Michel Araújo e Moreira. Exceto o zagueiro equatoriano, que fez trabalhos à parte com a preparação física, todos esses jogadores não participaram do último treino do elenco, realizado no Morumbis, na última sexta-feira, permanecendo no CT da Barra Funda para cumprir um programa personalizado de controle de carga.

A escalação do São Paulo completa tem Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Alisson; Luciano; Lucas e Wellington Rato; Calleri.

O São Paulo se reapresentou para o início da pré-temporada no último dia 6 de janeiro. De lá para cá o elenco trabalhou dois dias com o técnico Dorival Júnior e o restante da primeira semana de trabalho com o filho e auxiliar técnico do ex-comandante tricolor, Lucas Silvestre. Thiago Carpini, por sua vez, teve apenas sete dias para conhecer o grupo e promover os ajustes necessários para a estreia oficial na temporada de 2024.

Esse será o primeiro dos quatro jogos que Thiago Carpini terá para afinar o time do São Paulo antes do primeiro grande desafio da temporada, a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo dia 4 de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O São Paulo busca o 23º título paulista de sua história. O último foi conquistado em 2021, com os estádios vazios devido à pandemia do novo coronavírus. Na época, o Tricolor, comandado por Hernán Crespo, venceu o Palmeiras na final, empatando sem gols no Allianz Parque e vencendo por 2 a 0 no Morumbis.