Em treino na Fazendinha, Mano Menezes cita aproximação com história do Corinthians

O técnico Mano Menezes exaltou a iniciativa do elenco do Corinthians voltar a treinar na Fazendinha. Na manhã deste sábado, o elenco alvinegro finalizou a preparação para a estreia no Campeonato Paulista sob forte apoio do torcedor corintiano no estádio.

"Sem dúvida nenhuma é algo marcante. Talvez, na vida do torcedor corintiano seja mais ainda, mas para a gente, que chegou aqui em 2008, em um momento muito difícil com o time na Série B, só tínhamos aqui, ainda não existia o CT lá no Parque Ecológico. Trabalhamos muito aqui, a grama era um pouco pior, tinha uns 20 tipos mais ou menos, agora já está bem melhor. É algo muito marcante, trabalhamos aqui com Roberto Carlos, Ronaldo e outros jogadores que passaram pelo clube", disse em entrevista à TV Corinthians.

"Os estádios menores fazem parte dos grandes clubes brasileiros, e com o Corinthians não é diferente. Sem dúvida, para os jogadores conhecerem essa realidade, aproximar um pouco com a história do clube, faz eles entenderem onde estão, se comprometer com essa ideia que queremos, porque a parte importante do futebol é o torcedor. É para eles que trabalhamos no fim das contas, que queremos conquistar títulos. A razão de um clube existir é seu torcedor", completou.

Além disso, o treinador do Timão aproveitou para relembrar momentos no estádio no Parque São Jorge. Em sua terceira passagem no clube, Mano frequentou diariamente o local em 2008. Em uma das recordações, o comandante contou uma história curiosa com o histórico lateral esquerdo Roberto Carlos.

"Já tivemos momentos bons e difíceis aqui [na Fazendinha], o futebol é feito disso. Me lembro de estar fazendo uma jogada ensaiada com o Roberto Carlos e pedi para ele, dependendo da situação, tentar surpreender o goleiro. Ele estava a um metro da bola e simplesmente desferiu um chute que explodiu no travessão, com uma facilidade imensa. Falei: 'é isso mesmo que eu quero'", comentou.

Com sete reforços, o Corinthians encerrou preparação para a estreia na temporada 2024. Pela primeira rodada do Paulistão, o Timão recebe o Guarani, às 18h (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena.