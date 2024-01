Corinthians faz treino aberto e Lucas Veríssimo deve ficar fora da estreia

Sob forte apoio da Fiel torcida, o Corinthians finalizou a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, na manhã deste sábado (20), na Fazendinha.

O Timão tem estreia na temporada 2024 marcada para este domingo (21). Pela primeira rodada do Paulistão, o clube recebe o Guarani, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Veríssimo com dores

Com dores no joelho, o zagueiro Lucas Veríssimo não treinou. O preparador físico do clube, Valmir Cruz, explicou o caso do atleta.

"Veríssimo ficou no CT, estava com uma dorzinha no joelho. A gente resolveu deixar ele lá para não ter problema nenhum. Teremos um jogo difícil amanhã, com um novo time. Precisamos entrosar a equipe, então todo cuidado é pouco", falou à Corinthians TV.

Como foi o treino

Logo após a subida ao gramado, o elenco comandado pelo técnico Mano Menezes iniciou trabalho de aquecimento e alongamento no círculo central do gramado. Ao mesmo tempo, os goleiros iniciaram atividades no gol. Dando sequência à parte inicial do treinamento, os jogadores de linha foram espalhados em quatro circuitos, realizando treinamento de troca de passes e movimentação.

A entrada dos nossos jogadores para esse treino especial! 👊🦅



📹 Hugo Rodrigues #VaiCorinthians pic.twitter.com/H5bezMByCl -- Corinthians (@Corinthians) January 20, 2024

Com o fim do aquecimento, o meia Paulinho, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, iniciou trabalho à parte, sem bola. O restante do plantel iniciou atividade de 11 contra 11, com toques limitados na bola e em campo reduzido - utilizando a metade do gramado da Fazendinha.

Para finalizar, parte do grupo realizou trabalho de domínio e finalização, enquanto os zagueiros trabalharam saltos e cabeceios. Alguns atletas separaram o tempo para conversar com o técnico Mano Menezes. Ao término do treino, o presidente Augusto Melo fez questão de dar uma volta no gramado e saudar os torcedores que marcaram presença.

O zagueiro Gustavo Henrique, que faz trabalho de reforço muscular, também foi ausência no treino. Os demais reforços alvinegros - Hugo, Diego Palacios, Félix Torres e Raniele - estão à disposição de Mano.

O treinador corintiano deve entrar em campo com a seguinte escalação: Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano (Félix Torres) e Hugo (Palacios); Maycon, Raniele, Matheus Araújo e Rojas; Romero e Yuri Alberto.