Em meio a imbróglio com clube japonês, Carille garante que a situação será resolvida pelo Santos: "Não me preocupa"

Neste sábado, após a vitória do Santos sobre o Botafogo-SP, na estreia do Paulista, o técnico Fábio Carille falou sobre o imbróglio envolvendo seu nome em virtude da saída do futebol japonês. O treinador não se disse nada preocupado com o caso.

Ele comandou toda a pré-temporada do Peixe e participou ativamente da montagem do elenco, ao lado do presidente Marcelo Teixeira e do coordenador Alexandre Gallo. Mesmo assim, o V-Varen Nagasaki, seu ex-clube, cobra o Santos e exige o pagamento da multa rescisória.

Carille afirmou que tem acompanhado a situação "de longe". Ele contou que já conversou com seus empresários, que garantiram que a situação será resolvida.

"Não está me preocupando. Estou acompanhando isso bem de longe, tanto o presidente Marcelo quanto a diretoria, os advogados do clube, meus empresários, me deixaram bem tranquilo e disseram que vão resolver. Eu não sei em quanto tempo, não sei que tempo, mas me deixaram muito tranquilo que vão resolver", comentou o treinador.

Na última sexta-feira, o V-Varen Nagasaki emitiu uma nota alegando que acionou o Santos na Fifa pela contratação de Fábio Carille. A diretoria santista, por sua vez, se vê respaldada e não teme a ação dos japoneses.

Ao longo da nota, o V-Varen Nagasaki afirmou que vinha tentando formalizar um acordo, desde o ano passado, com todas as partes envolvidas, mas alegou que não recebeu nenhuma resposta oficial do Peixe. Dessa forma, o clube japonês desistiu de qualquer tipo de negociação e optou por acionar a equipe alvinegra na Fifa.

A decisão do time japonês aconteceu uma semana após o técnico ter sido registrado no BID da CBF. Vale lembrar que o clube brasileiro enviou um representante ao Japão para resolver o imbróglio relacionado a multa rescisória de Carille com o Nagasaki.

O Peixe conseguiu registrar Carille na entidade após alegar o fim do contrato do brasileiro com o time do Japão. A parte jurídica do clube entendeu que o comandante estava legalmente liberado para firmar vínculo a partir do primeiro dia de 2024.