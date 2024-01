Em jogo interrompido por ato de racismo, Milan vira sobre a Udinese no Italiano

Durante o jogo entre Udinese e Milan, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, o goleiro Maignan foi mais uma vítima de racismo. Aos 33 minutos da primeira etapa, o arqueiro da equipe de Milão sofreu graves ofensas e deixou o gramado. O juiz paralisou a partida, retomando cerca de cinco minutos depois.

No jogo, o Milan venceu por 3 a 2, com gols de Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. Samardzic e Thauvin descontaram para o time da casa.

O resultado manteve a Udinese com 18 pontos, ocupando momentaneamente a 17ª posição da tabela. Por outro lado, o Milan chegou aos 45 pontos e está em terceiro lugar.

Agora, o próximo compromisso da equipe de Udine será apenas no próximo sábado, para jogo diante do Atalanta, pelo Campeonato Italiano. O time de Milão entra em campo novamente no mesmo dia e pela mesma competição, entretanto, contra o Bologna.

Remuntada @acmilan, Jovic e Okafor ribaltano il risultato negli ultimi 10', 3 punti rossoneri ????#UdineseMilan pic.twitter.com/KXTPFAvPGd ? Lega Serie A (@SerieA) January 20, 2024

O Milan abriu o placar aos 30 minutos, quando Theo Hernández recebeu na ponta esquerda e cruzou para área. Giroud fez o corta-luz e o Loftus-Cheek finalizou para o fundo das redes.

A resposta da equipe da casa aconteceu aos 42 minutos. Samardzic recebeu passe, driblou o marcador e arriscou da entrada da área, acertando o canto do gol do goleiro Maignan, que não alcançou a bola.

A virada aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo. Após confusão entre a defesa do Milan dentro da área, Florian Thauvin ficou com a bola e chutou forte para o fundo do gol.

O Milan conseguiu o empate aos 37 minutos, quando a bola sobrou para Giroud e ele finalizou ao gol. A bola desviou na marcação e bateu no travessão. No rebote, Jovic aproveitou o gol vazio para marcar.

A equipe de Milão conseguiu a virada nos acréscimos, aos 47 minutos. Após cobrança de escanteio, Giroud desviou para Okafor, que dominou e chutou rapidamente ao gol.