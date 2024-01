Em estreia de De Rossi, Roma vence o Verona pelo Campeonato Italiano

Neste sábado, pela 21ª primeira rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebeu o Hellas Verona no Estádio Olímpico e venceu por 2 a 1. Lukaku, Pellegrini e Folorunsho fizeram os gols. O jogo marcou a estreia de Daniele De Rossi no comando técnico da equipe da casa, que chegou para substituir José Mourinho.

O resultado levou a equipe mandante momentaneamente para a oitava colocação da competição, com 32 pontos. Por outro lado, o Verona segue na 18ª posição com 17 unidades.

Agora, o próximo compromisso da Roma será um amistoso diante do Al-Shabab, da Arábia Saudita, e está marcado para a próxima quarta-feira. O time de Verona volta a campo apenas no próximo domingo, diante do Frosinone, pelo Campeonato Italiano.

A Roma abriu o placar logo aos 18 minutos da etapa inicial, com Lukaku. Após arrancar em contra-ataque, El Shaarawy invadiu a área, cortou o marcador e rolou para o atacante belga finalizar para as redes.

Não demorou muito para a equipe da casa aumentar o placar. Aos 24 minutos, Lukaku cruzou para a área, El Sharaawy desviou e a bola sobrou para Pellegrini, que teve tempo de dominar e encher o pé para o fundo do gol.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Michael Folorunsho diminuiu o placar para o Hellas Verona. O atleta arriscou de muito longe e contou com a falha do goleiro adversário para marcar o gol.