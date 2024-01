Eleito craque do jogo, Lucas Moura vibra com vitória e tranquiliza torcida após ser substituído

Lucas Moura foi o grande destaque do São Paulo na vitória por 3 a 1 sobre o Santo André, neste sábado, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. O atacante sofreu pênalti, marcou gol, deu assistência e ainda protagonizou uma série de lindas jogadas, presenteando os mais de 45 mil torcedores que compareceram ao estádio.

Após a partida, Lucas vibrou bastante com a vitória e também por seu desempenho individual, que levantou a arquibancada ao longo dos 90 minutos.

"Muito feliz de ter permanecido, aqui é a minha casa, onde me sinto bem, feliz. Depois de quatro meses, o título da Copa do Brasil, ficou um gostinho de quero mais. Estava muito empolgado, ansioso para essa estreia. Excelente performance de todo mundo. É bom começar o ano com vitória. Vamos por mais, tem muita coisa pela frente", disse Lucas à TNT.

Já na reta final da partida, Lucas Moura foi substituído e deixou o gramado de maca, cena que preocupou os torcedores são-paulinos. Mas, de acordo com ele, não há qualquer motivo para isso.

"Foi mais uma cãibra mesmo, começo de temporada é assim, normal. Mas, melhor prevenir. Está tudo bem", completou Lucas.

Neste sábado, Lucas Moura jogou aberto pela esquerda, mas com liberdade para transitar bastante pelo meio-campo. O atacante havia deixado clara a sua preferência de atuar mais centralizado, porém, pelo menos até agora, está disposto a contribuir independentemente do setor em que for inserido.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.