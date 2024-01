Diretor do Corinthians explica situação de Garro: 'Próxima rodada ele joga'

Dos reforços anunciados pelo Corinthians até o momento, o único que ainda não está devidamente regularizado é o meio-campista Rodrigo Garro. Em entrevista à TV oficial do clube na manhã deste sábado, o diretor de futebol, Rubão, explicou a situação do atleta e projetou o argentino livre para estrear pelo Timão na segunda rodada do Campeonato Paulista.

"A nossa dificuldade quando um estrangeiro vem é a documentação, a Polícia Federal... Tem todo um trâmite diferente, tem que tirar um CPF, documento de trabalho aqui. Isso tudo acaba enroscando em algumas coisas, mas nada que... Acho que na próxima rodada ele joga já. Está inscrito, falta apenas aparecer no BID, mas... Faltava um documento, que ele assinou na quinta-feira. Vai dar tudo certo", disse.

Falta pouco para começar o treino aberto! ?? ? Acompanhe AO VIVO na Corinthians TV ou no Universo SCCP! Corinthians TV ?? https://t.co/f6p53uH1jt Universo SCCP ?? https://t.co/KwFblbameC Baixe agora o app oficial do Corinthians e fique por dentro de tudo que acontece no... pic.twitter.com/fC263krtsm ? Corinthians (@Corinthians) January 20, 2024

Além disso, Rubão foi sucinto ao falar sobre os demais contratados do Corinthians para a temporada. Os laterais Hugo e Diego Palacios, o zagueiro Félix Torres e o volante Raniele, estão à disposição do técnico Mano Menezes. Já Gustavo Henrique, sem condições de jogo, é desfalque.

"Todo mundo 'Bidado'", finalizou o dirigente corintiano.

Reformulado, o Corinthians encerra preparação para a estreia na temporada 2024. Pela primeira rodada do Paulistão, o Timão recebe o Guarani, às 18h (de Brasília) deste domingo (21), na Neo Química Arena.