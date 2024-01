Deportivo Maldonado x Vasco: veja informações e onde assistir ao duelo

Em preparação para a temporada, o Vasco vai realizar mais um amistoso no Uruguai. Neste domingo, o Gigante da Colina enfrenta o Deportivo Maldonado, clube uruguaio, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado. O duelo faz parte da Serie Río de la Plata.

A partida terá transmissão do serviço de streaming STAR+.

Na última quinta-feira, o Vasco venceu o San Lorenzo, da Argentina, em solo uruguaio. O zagueiro Léo fez o gol da vitória por 1 a 0. O Gigante da Colina está no Uruguai desde o dia 9.

Contra o clube argentino, o técnico Ramón Díaz usou todos os jogadores de linha disponíveis. O duelo com o Deportivo Maldonado vai servir para mais testes, como, por exemplo, a utilização de um sistema com três zagueiros.

O Vasco cresceu de produção contra o San Lorenzo justamente quando Ramón Díaz fez o time jogar com três zagueiros. A formação pode ser testada e aprimorada contra o clube uruguaio.

A pré-temporada no Uruguai também tem sido importante para o processo de adaptação dos novos jogadores. É o caso do atacante David, contratado por empréstimo até o fim do ano.

"Fui muito bem recebido pelo grupo. Os jogadores aqui se dão muito bem. Já estou me sentindo em casa", declarou o atacante, apresentado oficialmente neste sábado.