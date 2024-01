De olho no Pré-Olímpico, Seleção Brasileira conhece estádio da estreia no torneio

A Seleção Brasileira, que irá disputar o Pré-Olímpico na Venezuela, realizou na última sexta-feira o reconhecimento do gramado do Estádio Brígido Iriarte, em Caracas. O palco receberá o primeiro jogo do Brasil na competição, diante da Bolívia, nesta terça-feira.

Os atletas e toda a comissão técnica puderam conhecer as instalações do estádio, como os vestiários e os acessos do local. Além disso, foi realizada o tradicional reconhecimento do gramado.

Leonardo Cupertino, preparador físico da comissão de Ramon Menezes, comentou acerca do local que receberá a estreia do Brasil no torneio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

"Muito bom, o gramado está bom, as dependências também são novas. Tivemos a oportunidade de ver o local de aquecimento. Não temos muito o que falar, gostei bastante e, se Deus quiser, conquistaremos nossos objetivos nesse estádio", disse.

O torneio garante vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Bicampeão da modalidade masculina, a Seleção Brasileira planeja assegurar a classificação e conquistar a medalha de ouro pela terceira vez em sua história.

Após a estreia contra a Bolívia, o Brasil, que integra o Grupo A, encara a Colômbia. Posteriormente, faz frente com o Equador. Na última rodada, joga contra a Venezuela, país que sedia a competição.