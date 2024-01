David destaca ligação com o Vasco e mostra confiança para a temporada

O Vasco sempre fez parte da vida de David e, em 2024, o atacante vai poder defender o clube. Ele foi apresentado pelo Gigante da Colina, neste sábado, em Punta del Este, no Uruguai, onde o clube carioca faz a pré-temporada.



David é de família vascaína e também torce para o Vasco. Por isso, atuar pela equipe carioca vai ser ainda mais especial. Ele chegou ao clube por empréstimo junto ao Internacional até o fim de 2024.



"É um honra estar aqui no Vasco. Vem de família esse carinho pelo Vasco. Todo mundo é vascaíno. Minha família é toda vascaína e eu também, logicamente. É um orgulho fazer parte disso, ainda mais hoje, quando o Vasco é visto com outros olhos", destacou o atacante de 28 anos.

A apresentação do David em fotos ? ? Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/lEVuUsLq2C ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 20, 2024





David ganhou projeção com a camisa do Vitória. Em 2018, foi contratado pelo Cruzeiro, clube que defendeu por dois anos. Ele, então, foi para o Fortaleza e se destacou por dois anos.

O Internacional contratou David em 2022. No ano passado, ele foi cedido ao São Paulo - fez cinco gols e distribuiu três assistências em 39 jogos. O atacante está otimista para ter um ano especial junto ao elenco vascaíno.



"O Vasco vem em uma crescente e mostrou isso no segundo turno do Brasileiro. Fez uma grande campanha. Da comissão técnica não preciso falar. Ela me deixou muito à vontade e vem dando muita confiança. Tenho certeza que teremos um bom ano", acrescentou.