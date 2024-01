Corinthians x Guarani: veja prováveis escalações e informações do jogo pelo Campeonato Paulista

Na tarde deste domingo (21), o Corinthians realiza o primeiro compromisso da temporada 2024. Na estreia pelo Campeonato Paulista, o Timão enfrenta o Guarani, a partir das 18 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Alvinegro figura no Grupo C do torneio estadual, ao lado de Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. Já o Bugre está no Grupo B, junto com Palmeiras, Ponte Preta e Água Santa.

O Timão, maior campeão da competição, com 30 títulos, deseja encerrar um jejum de quatro anos sem ser campeão paulista - última conquista foi em 2019. O clube de Campinas tenta levantar a taça do Paulistão pela primeira vez em sua história.

Para a partida, o Corinthians não poderá contar com alguns dos reforços anunciados. O zagueiro Gustavo Henrique ainda não tem condições de jogo e o meia Rodrigo Garro não está regularizado. Assim, ambos são desfalques para o jogo. O lateral direito Matheus França, ainda nem anunciado, também está fora.

Por outro lado, o defensor Félix Torres, os laterais Hugo e Diego Palacios e o volante Raniele, apresentado oficialmente na última sexta-feira (19), estão à disposição do técnico Mano Menezes para o confronto. Os defensores, inclusive, disputam posição pelo lado esquerdo da defesa corintiana. Por fim, o clube sofreu um duro golpe nas últimas horas: a confirmação da saída do zagueiro Lucas Veríssimo para o futebol do Catar.

Como chega o Guarani para enfrentar o Corinthians

Por sua vez, o Guarani tem como principal ausência o lateral esquerdo Heitor, que não foi registrado para o embate. Em contrapartida, o nome do atacante Marlon, emprestado pelo Gil Vicente, de Portugal, até o fim da temporada, aparece no BID da CBF e, assim, o atleta está livre para atuar.

Além dele, os demais reforços do Bugre estão à disposição do treinador Umberto Louzer: o goleiro Vladimir, o lateral esquerdo Hélder, os zagueiros Rayan, Márcio Silva, Pedro Henrique e Léo Santos, os volantes Camacho e Anderson Leite, o meia Chay, e os atacantes Gabriel Santos, Reinaldo e Marlon.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X GUARANI

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 21 de janeiro de 2024, domingo



Horário: às 18h (de Brasília)



Árbitro: Thiago Luis Scarascati



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira



VAR: Jose Claudio Rocha Filho

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo (Palacios); Maycon, Raniele, Matheus Araújo e Rojas; Romero e Yuri Alberto



Técnico: Mano Menezes

GUARANI: Douglas Borges (Vladimir); Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan e Mayk; Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno e Régis (Chay); Gustavo França e Derek (Bruno Mendes)



Técnico: Umberto Louzer