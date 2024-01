Corinthians confirma saída de Lucas Veríssimo para o futebol do Catar

O zagueiro Lucas Veríssimo está de saída do Corinthians. Em nota publicada neste sábado (20), o Timão confirmou que o defensor de 28 anos, que estava emprestado pelo Benfica, aceitou uma proposta do futebol do Catar e, assim, deixa o clube.

Ainda no comunicado, o Alvinegro lamentou a decisão do jogador, apesar de respeitá-la. O time do Parque São Jorge ainda ressaltou que havia um contrato para a sua permanência definitiva pronto para assinatura do atleta e seu estafe desde o dia 4 de janeiro. Porém, com a nova oferta, ele optou por seguir sua carreira no país asiático.

Anteriormente, o Corinthians havia informado que o defensor ficou fora do treino aberto deste sábado, na Fazendinha, por dores no joelho.

Segundo informado inicialmente pelo Uol, Lucas Veríssimo deixa o Corinthians rumo ao Al Duhail, sexto colocado do campeonato nacional do Catar. O acordo com a equipe catari gira em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 48,4 milhões).

Para contar em definitivo com o defensor, o Timão havia alinhado com o Benfica um acordo de 8 milhões de euros (cerca de R$ 42,5 milhões). O novo vínculo do atleta com o time paulista seria de quatro anos. Por sua vez, o empréstimo do jogador terminaria em junho de 2024.

No clube desde julho de 2023, Lucas Veríssimo disputou 18 jogos pelo Timão, todas como titular. O zagueiro marcou um gol e deu duas assistências, além de ter recebido cinco cartões amarelos e um vermelho.