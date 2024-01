Corinthians abre venda de ingressos para semifinal da Copinha, na Neo Química Arena

O Corinthians anunciou, neste sábado (20), o início da venda de ingressos para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O embate diante do Novorizontino acontece nesta segunda-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A abertura da comercialização dos bilhetes será nesta tarde, a partir das 17h (de Brasília), e acontecerá de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor. O processo começará com os setores Norte, Leste Superior, Leste Inferior, Sul e Oeste Inferior. Caso todos fiquem esgotados, será aberto o Oeste Superior.

SEMIFINAL DA COPINHA É EM CASA, FIEL! ?? Está aberta a venda de ingressos para o jogo na segunda-feira (22/01), contra o Novorizontino, às 21h30, na Neo Química Arena! ??? Vamos apoiar os #FilhosDoTerrão em busca de mais uma final! ?? Saiba mais ?? https://t.co/vwGgsF7VCk... pic.twitter.com/y4sMMQCEum ? Corinthians (@Corinthians) January 20, 2024

O valor cheio das entradas varia de R$ 60 a R$ 40. Para este confronto, todos os membros do Fiel Torcedor, independentemente do plano, terão descontos de 35% nos setores Norte e Sul, 30% nos setores Leste e 20% no setores Oeste.

A venda geral se dará neste domingo (21), a partir das 15 horas. Vale lembrar que só é possível adquirir ingressos de maneira online, pelo site pela plataforma www.fieltorcedor.com.br. Portanto, não haverá bilheteria física.

O vencedor do embate entre Corinthians e Novorizontino enfrenta o classificado do duelo entre Flamengo e Cruzeiro. Maior campeão da Copinha, com dez títulos, o Timão não conquista o principal torneio de base do país desde 2017.

Confira o preço dos ingressos por setor:

Norte - R$ 40,00



Sul - R$ 40,00



Leste Superior Lateral - R$ 40,00



Leste Superior Central - R$ 40,00



Leste Inferior Lateral - R$ 40,00



Leste Inferior Central - R$ 40,00



Oeste Superior - R$ 60,00



Oeste Inferior Corner - R$ 60,00



Oeste Inferior Lateral - R$ 60,00