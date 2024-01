Confira como está a situação de cada reforço do Corinthians para estreia no Paulistão

O Corinthians acertou, até o momento, a chegada de sete reforços para a temporada 2024. Com diferentes situações, entretanto, nem todos estarão à disposição do técnico Mano Menezes para a estreia do Timão no Campeonato Paulista, neste domingo (21).

Dos novos nomes que pintaram no Parque São Jorge, o zagueiro Félix Torres, os laterais Hugo e Diego Palacios, e o volante Raniele estão devidamente registrados no BID da CBF e inscritos no Estadual. Portanto, devem ser relacionados para o confronto diante do Guarani.

Por outro lado, conforme apurou a Gazeta Esportiva, Gustavo Henrique, Matheuzinho e Rodrigo Garro devem ficar fora do primeiro compromisso alvinegro.

A situação do trio fora de ação na estreia do Corinthians

Apesar de estar regularizado, o zagueiro ex-Flamengo e Santos passa por um trabalho de reforço muscular na academia do CT Dr. Joaquim Grava. Com isso, ele ainda nem treinou com os demais companheiros no gramado e, dessa forma, não apresenta condições para a partida.

O meio-campista argentino, por sua vez, não está devidamente registrado e terá estreia pelo Corinthians adiada. Vale lembrar que, na conclusão da negociação pelo atleta, o Talleres pediu 4 milhões de dólares (R$ 19,7 mi), a vista, para liberar a documentação, e o Timão deve esperar até o fim do prazo de dez dias para realizar o pagamento.

Já o lateral direito, também ex-Flamengo, não foi nem anunciado pelo Alvinegro, que ainda não concluiu toda a burocracia que envolve a contratação do jogador. Portanto, mesmo já treinando no CT do clube, o defensor não está protocolado como atleta do Corinthians, não apareceu no BID e também está fora do jogo.

Recuperado de lesão, Raul Gustavo pode aparecer como opção no banco

Por fim, o zagueiro Raul Gustavo, que retornou de empréstimo do Bahia, tinha uma lesão na coxa, mas está recuperado e tem treinado no gramado com o elenco desde terça-feira (16). Assim, deve ser relacionado e aparece como opção no banco de reservas.

No Grupo C do Paulistão, ao lado de Inter de Limeira, Mirassol e Red Bull Bragantino, o Corinthians tem estreia marcada para este domingo (21), às 18 horas (de Brasília). O embate contra o Guarani acontece na Neo Química Arena.