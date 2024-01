São Paulo divulga numeração dos reforços para a temporada 2024; veja

O São Paulo estreia neste sábado no Campeonato Paulista, contra o Santo André, no Morumbis, e os reforços do clube para a nova temporada, enfim, tiveram a sua numeração divulgada momentos antes da partida.

Luiz Gustavo, Erick, Bobadilla e Ferreirinha foram os quatro jogadores contratados pela diretoria para 2024, mas ainda não foram apresentados devido ao fato de o lançamento dos novos uniformes do São Paulo ter acontecido somente na última quinta-feira.

Sem as novas vestimentas, o Tricolor não pôde apresentar seus novos nomes, já que todo jogador quando apresentado costuma posar para fotos com a camisa do clube e, inclusive, ter sua numeração revelada.

Luiz Gustavo vestirá a camisa 16, Damián Bobadilla a 21, Erick a 33 e Ferreirinha a 47, número com o qual estreou profissionalmente, pelo Grêmio.