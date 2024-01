Com time reserva, Botafogo vence o Bangu e continua 100% no Carioca

Com time reserva, o Botafogo garantiu mais uma vitória e continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Neste sábado, o Fogão fez 2 a 0 no Bangu, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Estadual.

O técnico Tiago Nunes optou por mudar todo o time em relação à estreia, a vitória por 1 a 0 sobre o Madureira. O comandante do Botafogo escalou o time reserva contra o Bangu. Júnior Santos, autor do primeiro gol, foi o destaque deste sábado. Jeffinho entrou bem e fechou o placar.

DEU BOTAFOGO! ?? Com gols de Júnior Santos e Jeffinho, Fogão vence o Bangu por 2 a 0 no Nilton Santos, pelo Campeonato Estadual. VAAAAAAAAMOS! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Tgb98VpnbJ ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 20, 2024

A torcida do Botafogo, mais uma vez, mostrou bronca com alguns jogadores. Marçal foi vaiado em boa parte do jogo. Marlon Freitas, que entrou no segundo tempo, também foi vaiado. A relação dos atletas com os torcedores está desgastada por conta da frustração no Brasileiro de 2023.

Com o resultado deste sábado, o Fogão está com seis pontos e na liderança da Taça Guanabara, enquanto o Bangu amargou a segunda derrota no torneio. Na abertura da rodada, o Madureira venceu o Audax por 1 a 0, no Conselheiro Galvão.

O próximo compromisso do Botafogo pelo Carioca é contra o Boavista, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário), no Estádio Elcyr Resende. Já o Bangu recebe o Nova Iguaçu, quarta-feira, às 16h, em Moça Bonita.

O duelo entre Botafogo e Bangu

O Botafogo partiu para cima do Bangu. Com 15 segundos de jogo, Kauê arriscou de fora da área. Gabriel Leite espalmou. O Fogão não demorou a abrir o placar. Aos dois minutos, Marçal cruzou da esquerda, a bola correu pela área e encontrou Júnior Santos. Ele bateu e fez 1 a 0.

O Bangu tentou superar o baque e teve duas descidas pela direita, mas não conseguiu aproveitar. O Fogão voltou a assustar. Aos 22 minutos, Diego Hernández recebeu cruzamento da direita e finalizou. Gabriel Leite espalmou. Um minuto depois, Segovinha ficou com rebote na área, mas mandou por cima, com perigo.

O Fogão chegou novamente aos 32 minutos. Janderson recebeu pela direita, na área, e rolou para Kauê. Ele finalizou, mas Gabriel Leite defendeu com segurança. O Bangu teve a chance de empatar aos 41 minutos. Após cruzamento da direita, Erick Daltro chegou livre pela esquerda e finalizou. Igo Gabriel salvou. Na sequência, o Botafogo encaixou o contra-ataque. Júnior Santos recebeu na meia-lua e emendou. Gabriel Leite espalmou. O primeiro tempo terminou 1 a 0.

Na etapa final, aos seis minutos, Júnior Santos ficou com o rebote após cobrança de falta e rolou para Kauê, quase na pequena área. Ele, contudo, furou. A arbitragem, no entanto, assinalou impedimento de Júnior. Aos 13, o Fogão teve chance para ampliar. Júnior Santos arrancou e deixou Segovinha na boa para marcar. Entretanto, ele parou em Gabriel Leite.

Tiago Nunes, aos 17 minutos, fez três mudanças de uma vez. Eduardo, Marlon Freitas e Jeffinho entraram. Saíram Jacob Montes, Segovinha e Diego Hernández. Cinco minutos depois, Matheus Nascimento entrou no lugar do desgastado Janderson.

O Bangu ameaçou aos 28 minutos. Ruan Américo, que entrou no lugar de Erick Daltro, arriscou de fora da área e mandou à direita. O Botafogo respondeu com Jeffinho, aos 34 minutos. Ele arrancou e chutou da entrada da área. Gabriel Leite espalmou. O goleiro do Bangu trabalhou novamente aos 40 minutos, em finalização de Júnior Santos.

Aos 46 minutos, Cleyton cobrou falta e acertou o travessão. O Fogão fechou o placar aos 48 minutos. Jeffinho foi lançado por Eduardo, invadiu a área e fuzilou: 2 a 0. O Fogão conquistou a segunda vitória no Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 0 BANGU

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 20/01/2024, sábado



Horário: 16h (de Brasília)



Público e renda: 6.474 torcedores / R$ 142.428,00



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Wallace Muller Barros Santos

Cartão amarelo: Felipe Soares e Renatinho (Bangu)

Gols:



Botafogo: Júnior Santos, aos 2? do 1ºT, e Jeffinho, aos 48? do 2ºT

BOTAFOGO: Igo Gabriel; Jefferson (Lucas Halter), Newton e Bastos; Júnior Santos, Kauê, Jacob Montes (Marlon Freitas), Diego Hernández (Eduardo), Segovinha (Jeffinho) e Marçal; Janderson (Matheus Nascimento).



Técnico: Tiago Nunes.

BANGU: Gabriel Leite; Ricardo Cerqueira (Walney), Felipe Soares, Victor Oliveira (André Santos) e Erick Daltro (Ruan Américo); Adsson, Renatinho, Edgar Neto (Gabriel Canela) e Cleyton; Gabriel Saulo (Lorran) e João Maranhão.



Técnico: Alexandre Gomes.