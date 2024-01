Com show de Lucas, São Paulo vence Santo André em estreia de Thiago Carpini

O São Paulo começou o Campeonato Paulista com o pé direito. Neste sábado, o Tricolor recebeu o Santo André, no Morumbis, e não decepcionou os mais de 45 mil torcedores que compareceram ao estádio, vencendo por 3 a 1. Lucas, de pênalti, Luciano e Diego Costa balançaram as redes para os donos da casa. Cléo Silva descontou para o Ramalhão.

Lucas Moura foi o grande destaque da partida deste sábado, que marcou a estreia do técnico Thiago Carpini à frente do São Paulo. O camisa 7, atuando com certa liberdade pelo lado esquerdo, mas também transitando com frequência pelo meio-campo, sofreu pênalti, balançou as redes, deu assistência para o gol de Luciano e ainda distribuiu diversos passes venenosos, gerando muito perigo para a defesa rival.

Com o resultado, o São Paulo é o líder do Grupo D, que também conta com o Botafogo-SP, que perdeu neste sábado para o Santos, por 1 a 0, Novorizontino, que enfrenta o Palmeiras neste domingo, e São Bernardo, que pega o Ituano, também neste domingo.

O São Paulo volta a entrar em campo já na próxima terça-feira, quando encara o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), fora de casa. Será o segundo dos quatro jogos que o clube terá antes da Supercopa do Brasil, no dia 4 de fevereiro, contra o Palmeiras, em Belo Horizonte.

São Paulo domina o 1º tempo

O São Paulo precisou de apenas dois minutos para dar uma amostra do que seria a partida, tendo um pênalti ao seu favor após Lucas ser derrubado por Walce, ex-São Paulo, dentro da área. O próprio camisa 7 foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando os donos da casa em vantagem.

Após o gol, entretanto, o Santo André saiu para o jogo, passou a pressionar a saída de bola do São Paulo e, assim, conseguiu chegar ao empate aos 20 minutos, quando Zé Mateus cruzou na medida para Cléo Silva chegar cabeceando certeiro, no cantinho, sem chances para Rafael.

O Tricolor retomou as redes da partida após o gol de empate e quase voltou a figurar à frente no placar aos 28 minutos, quando Calleri ganhou a disputa pelo alto com o zagueiro e tocou para Wellington Rato, que deu um lindo passe em profundidade para Luciano. O camisa 10, entretanto, errou o chute cara a cara com o goleiro.

Pouco depois, aos 38, Luciano foi mais feliz. Lucas arrancou pelo meio e enfiou para o camisa 10 soltar a bomba de primeira, da entrada da área, tirando qualquer possibilidade de defesa de Luiz Daniel.

Não satisfeito, o São Paulo ainda chegou ao terceiro gol antes do intervalo com Diego Costa. Wellington Rato cobrou escanteio pela esquerda no segundo pau, e o zagueiro tricolor subiu com liberdade para cabecear firme, em direção ao chão, e vencer o goleiro adversário.

2º tempo de menor intensidade

O Santo André voltou para o segundo tempo determinado a correr atrás do prejuízo, mas o São Paulo se manteve bem postado na defesa e deu poucos espaços para os adversários explorarem. Com o passar do tempo os donos da casa também foram se soltando mais e levando perigo. Aos oito, Alisson quase transformou a vitória em goleada, ganhando a dividida com o marcador e batendo rasteiro, da entrada da área, mas o goleiro fez a defesa.

Estreante da noite, o técnico Thiago Carpini mexeu no time relativamente tarde, aos 30 minutos do segundo tempo, promovendo as entradas de Ferreirinha, outro estreante deste sábado, e Galoppo nas vagas de Wellington Rato e Luciano, respectivamente. Pouco depois, Luiz Gustavo e Erick substituíram Lucas e Alisson, respectivamente.

Nos minutos finais, Ferreirinha ainda teve uma grande chance de estrear com gol pelo São Paulo. Primeiro o atacante tabelou com Welington e foi para a área receber o cruzamento, mas não conseguiu completar de primeira com precisão, mandando para fora. Depois, recebeu um lindo passe de Galoppo, mas chutou por cima do travessão. Assim, coube a ele e seus companheiros se conformarem com a vitória por 3 a 1.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 3 X 1 SANTO ANDRÉ

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 20 de janeiro de 2024, sábado



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Douglas Marques das Flores



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo Ziolli



VAR: Daiane Muniz dos Santos



Público: 45.270 torcedores



Renda: R$ 2.377.411,00

Gols: Lucas, aos 5 do 1ºT, Luciano, aos 38 do 1ºT, Diego Costa, aos 41 do 1ºT (São Paulo); Cléo Silva, aos 20 do 1ºT (Santo André)



Cartões amarelos: Wellington Reis (Santo André); Luciano, Alisson (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Alisson (Erick); Luciano (Galoppo), Wellington Rato (Ferreirinha) e Lucas (Luiz Gustavo); Calleri (Juan).



Técnico: Thiago Carpini.

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; Luiz Afonso, Walce (Luiz Gustavo), Wellington Reis; Zé Mateus, Igor Fernandes, Dudu Vieira (Marciel), Felipe Ferreira e Edimar (Geovane); Lohan (Léo Passos) e Cléo Silva (Richard).



Técnico: Fernando Marchiori.