Com show de brasileiros, Arsenal goleia Crystal Palace e sobe na tabela do Inglês

O Arsenal goleou o Crystal Palace neste sábado, no Emirates Stadium, em Londres. O jogo, válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, terminou 5 a 0 para os donos da casa. Gabriel Magalhães, Henderson (contra), Trossard e Gabriel Martinelli (2x) anotaram os gols do duelo.

O resultado levou o Arsenal à terceira posição da competição. A equipe chegou aos 43 pontos, ultrapassando o Aston Villa no quesito saldo de gols. Por sua vez, o Crystal Palace estacionou na 14ª colocação, com 21 pontos conquistados.

Os donos da casa voltam a campo no dia 30 de janeiro (terça-feira), contra o Nottingham Forest, pela 22ª rodada do Inglês. A equipe visitante encara o Sheffield United, na mesma data, também pela Premier League.

O Arsenal construiu o resultado ainda no primeiro tempo. Logo aos dez minutos, após cobrança de escanteio de Declan Rice, o brasileiro Gabriel Magalhães subiu de cabeça e abriu o placar do jogo.

O time não baixou o ritmo e, aos 36 minutos, novamente em tiro de canto, ampliou o marcador. Gabriel Magalhães desviou a bola cruzada por Rice, que bateu no goleiro Henderson e entrou na meta do Crystal Palace. O árbitro assinalou gol contra do jogador visitante.

Os donos da casa continuaram a todo vapor na etapa final. Aos 13 minutos, em contra-ataque puxado por Gabriel Jesus, Trossard marcou o terceiro da equipe após receber passe do brasileiro. O belga limpou a marcação e bateu forte para balançar as redes.

Quando resultado já parecia estar decretado, Gabriel Martinelli entrou em ação. Aos 48 minutos, após contra-ataque, o brasileiro recebeu de Nketiah, tocou no canto esquerdo do goleiro adversário e marcou o quarto gol do jogo. Dois minutos depois, em lance parecido com o tento anterior, o atacante do Arsenal balançou as redes pela segunda vez e deu números finais ao duelo.