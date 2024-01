Com sete reforços, Carille define Santos para estreia no Paulistão; veja escalações

O Santos está definido para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O time que irá a campo neste sábado terá sete dos 13 reforços contratados para a temporada.

As únicas ausências ficam por conta do lateral Jorge, que ainda se recupera fisicamente de uma lesão no joelho, e o atacante Alfredo Morelos, que aceitou reduzir seu salário e permanecerá no Peixe, mas não foi relacionado para a partida.

Já o volante Tomás Rincón, que vinha treinando separado do elenco nas últimas semanas, começa no banco de reservas.

A escalação do Santos, portanto, tem: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme.

PEIXÃO ESCALADO PARA A ESTREIA! ?????

É importante frisar que o time utilizará a numeração tradicional durante o Paulistão, indo do 1 ao 11, sem números fixos. Desta maneira, o meio-campista Giuliano assume a 10 no primeiro jogo do Peixe na temporada . Em referência ao passado, os laterais Felipe Jonatan e Aderlan vestirão a 3 e a 4, respectivamente. Diego Pituca será o capitão.

Após o inédito rebaixamento à Série B do Brasileirão, a equipe de Fábio Carille busca voltar a apresentar um desempenho consistente no Estadual. O Santos ocupa o Grupo A da competição, ao lado de Ituano, Portuguesa e Santo André.

Já o Botafogo-SP está na Chave D, com São Paulo, Novorizontino e São Bernardo. O clube do técnico português Paulo Gomes conta com o experiente Leandro Pereira no ataque.

O Pantera vem a campo com: João Carlos; Thassio, Lucas Dias, Bernardo Schappo e Fábio Sanches; Jean Victor, Douglas Baggio e Matheus Barbosa; Leandro Pereira, Leandro Maciel e Alex Sandro.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h (de Brasília), na Arena Eurobike. O árbitro do confronto é João Vitor Gobi, que será auxiliado por Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral comanda o VAR.