Com gol de Otero, Santos bate Botafogo-SP e estreia com vitória no Paulistão

O Santos estreou com o pé direito no Campeonato Paulista. Neste sábado, a equipe derrotou o Botafogo-SP por 1 a 0, em Ribeirão Preto, e conquistou sua primeira vitória na temporada. O (belo) gol do Peixe foi marcado por Otero.

Em sua primeira partida no retorno ao clube alvinegro, o técnico Fábio Carille utilizou grande parte dos reforços que estavam à disposição. A exceção foi o lateral Jorge, que ainda se recupera fisicamente de uma lesão no joelho. O meia Nonato e o atacante Morelos também não viajaram.

Com o resultado, o Peixe soma três pontos e assume a liderança do Grupo A, que ainda conta com Portuguesa, Santo André e Ituano. Já o Pantera, que ocupa a Chave D, ao lado de São Paulo, Novorizontino e São Bernardo, fica com os mesmos 0 pontos.

Na próxima rodada do Estadual, o Santos faz sua estreia em casa diante da Ponte Preta. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, na Vila Belmiro. Já o Botafogo-SP encara o Água Santa na terça-feira, a partir das 21h30, na Arena Distrital do Inamar, em Diadema.

O jogo

Com falta de entrosamento, o início de partida do Santos foi lento. A equipe apresentava dificuldade de trocar passes no ataque, mas tinha segurança defensiva.

Aos poucos, o Peixe foi se soltando e construiu sua primeira grande oportunidade. Aos 20 minutos, Giuliano acionou Pedrinho com liberdade no lado direito, mas o atacante adiantou demais a bola e não conseguiu chutar com precisão, finalizando por cima do gol de João Carlos.

Aos 25, o Santos fez uma bela jogada ensaiada em cobrança de falta, onde Guilherme recebeu dentro da área e tentou cruzar, mas a zaga do Botafogo-SP afastou para a linha de fundo. Aos 27, o Pantera chegou com perigo pela primeira vez, através de um chute de fora da área de Alex Sandro, que foi para fora.

Com mais facilidade para chegar ao ataque, a equipe de Fábio Carille quase estreou o placar aos 37 minutos. Giuliano puxou contra-ataque e encontrou Guilherme, que invadiu a área e bateu fraco, parando em João Carlos.

Já aos 40, João Schmidt fez bom lançamento para Guilherme, mas João Carlos saiu do gol e evitou que o atacante do Peixe ficasse em boas condições para finalizar. No minuto seguinte, Douglas Baggio fez boa jogada pela esquerda e só rolou para Leandro Pereira, que chegou chutando à direita da meta defendida por João Paulo.

Segundo tempo

Quem ficou perto de balançar as redes logo após a volta do intervalo foi o Botafogo-SP, com Jean Victor. Ele concluiu de perna esquerda e viu a bola desviar em Gil, o que quase enganou João Paulo, que só olhou ela passar muito perto da trave.

Aos 9, o Santos respondeu com Furch. Ele recebeu bom cruzamento de Felipe Jonatan e cabeceou nas mãos de João Carlos. Poucos minutos depois, aos 13, Matheus Barbosa foi acionado por Douglas Baggio dentro da área e emendou uma pancada, mas mandou por cima do gol.

O goleiro João Carlos apareceu para salvar o time de Ribeirão Preto aos 17 minutos. Aderlan pegou a sobra após uma cobrança de escanteio e soltou uma bomba, mas o arqueiro do Pantera fez uma defesaça.

E a bola teimava em entrar. Aos 20 minutos, Aderlan cruzou na medida para Pituca, que desviou e olhou João Carlos fazer outra grande defesa, no reflexo. Cinco minutos depois, um erro na saída de bola do Botafogo-SP resultou no gol do Santos. E que golaço.

Giuliano recuperou a bola no meio-campo e, com muita categoria, lançou Otero na área. Ele dominou com o peito e chutou de voleio, colocando a bola no fundo das redes: 1 a 0.

O Peixe conseguiu conter a pressão dos mandantes depois de abrir o placar, mas levou um susto já nos acréscimos. O atacante Jonas Toró recebeu na entrada da área e bateu cruzado, tirando tinta da trave. Aos 47, Jean Victor arriscou de longe, mas João Paulo se esticou para fazer uma grande defesa e garantir a vitória santista.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-SP 0 X 1 SANTOS

Local: Arena Eurobike, em Ribeirão Preto (SP)



Data: 20 de janeiro de 2024, sábado



Horário: às 18h (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Cartões amarelos: Otero (Santos)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 15.030 torcedores



Renda: R$ 816.920,00

GOL: Otero (Santos), aos 25? do 2ºT

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Lucas Dias (Toró), Bernardo Schappo e Fábio Sanches; Thássio (Wallison), Leandro Maciel, Matheus Barbosa (Carlos Manuel) e Jean Victor; Douglas Baggio (Emerson Ramon), Leandro Pereira e Alex Sandro (Tiago Alves).



Técnico: Paulo Gomes

SANTOS: João Paulo; Aderlan (Hayner), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Pedrinho (Otero), Julio Furch (Willian Bigode) e Guilherme (Tomás Rincón).



Técnico: Fábio Carille