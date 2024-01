Sem Dudu, Palmeiras divulga jogadores inscritos no Campeonato Paulista

O Palmeiras divulgou neste sábado a lista de jogadores inscritos no Campeonato Paulista, que começa para a equipe no domingo. A estreia do Verdão está marcada para às 16 horas, contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

A lista A foi enviada com 25 atletas, restando uma vaga que ainda pode ser preenchida até o dia 16 de fevereiro. Ainda, os clubes poderão fazer até quatro modificações na lista inicial até o dia 15 de março, antes do mata-mata do torneio.

O atacante Dudu é ausência, já que tem previsão de retorno aos gramados apenas após a disputa do Campeonato Paulista. O camisa 7 se recupera de cirurgia no joelho direito. Enquanto isso, o atacante Estêvão, de 16 anos, recém integrado ao time profissional e um dos grandes destaques das categorias de base, é a grande novidade.

No fim de 2023, o jovem chegou a treinar com o time principal e estreou pela equipe no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no dia 6 de dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques do goleiro Kaique, do zagueiro Michel e do atacante Endrick, que estão com a Seleção Brasileira para a disputa do Pré-Olímpico que acontece entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro.

Confira a lista

Lista A:

Goleiros: Marcelo Lomba, Mateus e Weverton

Laterais direitos: Garcia, Marcos Rocha e Mayke

Laterais esquerdos: Caio Paulista, Piquerez e Vanderlan

Zagueiros: Gustavo Gómez, Naves, Luan e Murilo

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Atuesta, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Zé Rafael, Raphael Veiga e Richard Ríos

Atacantes: Breno Lopes, Bruno Rodrigues, Flaco López e Rony

Lista B:

Goleiro: Kaique

Zagueiro: Michel

Meio-campistas: Luís Guilherme

Atacantes: Endrick e Estêvão