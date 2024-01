Com dois de Mbappé, PSG vence time da terceira divisão e avança às oitavas da Copa da França

Neste sábado, o Paris Saint-Germain venceu o Orléans, da terceira divisão do Francês, por 4 a 1, e avançou às oitavas de final da Copa da França. Mbappé (duas vezes), Gonçalo Ramos e Mayulu marcaram para o PSG, no Stade de la Source, enquanto Saint-Ruf fez para o time da casa.

A equipe de Luís Enrique retorna a campo no dia 28 de janeiro para compromisso com o Stade Brestois, pelo Campeonato Francês, às 16h45 (de Brasília).

? Victoire et qualification à Orléans ! Les Parisiens connaîtront ce dimanche leur adversaire en huitième de finale de la Coupe de France. ????? ????? ???#USOPSG 1-4 I #CDF pic.twitter.com/S6jTqbSV2m ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 20, 2024

O Paris Saint-Germain saiu na frente do marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela esquerda, Asensio invadiu a área e finalizou ao gol, parando na defesa do goleiro Matimbou. No rebote, Kolo Mouani tocou no meio para Mbappé, que balançou a rede.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Mbappé cruzou na área para Asensio, mas a bola tocou na mão de Ponti e o árbitro marcou pênalti para a equipe visitante. Na cobrança, o camisa 7 do PSG não deu chance para o goleiro do Orleans e ampliou o placar.

A equipe de Paris fez o terceiro aos 27, com Gonçalo Ramos. Marquinhos lançou para Mbappé que cruzou pelo alto para o português balançar a rede. Com 41 minutos no relógio, os mandantes diminuíram com Saint-Ruf. O PSG, porém, fechou o placar com Mayulu, que fez o quarto, aproveitando mais uma assistência de Mbappé.