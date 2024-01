Chuva suspende jogo entre São Bento e Primavera pela Série A2 do Paulista

A segunda rodada da Série A2 do Paulista teve um jogo suspenso em função das fortes chuvas que castigam algumas cidades do estado de São Paulo. Neste sábado, o duelo entre São Bento e Primavera, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, durou apenas 39 minutos.

A equipe de arbitragem decidiu cancelar a partida em função das condições do campo. Assim, as equipes vão retomar e completar o jogo neste domingo, às 10 horas.

Ainda na segunda rodada da Série A2 do Paulista, destaque para o Velo Clube, que conquistou a sua segunda vitória na competição ao bater o Monte Azul por 2 a 1.

Veja todos os resultados do dia:

Oeste 0 x 0 São José



São Bento x Primavera (paralisado por causa da chuva)



XV de Piracicaba 1 x 2 Linense



Velo Clube 2 x 1 Monte Azul.