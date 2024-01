CBF promete R$ 10 milhões à delegação do Brasil por vaga nos Jogos Olímpicos de Paris

A CBF anunciou na última sexta-feira que irá premiar os atletas e membros da comissão técnica que irão disputar o Pré-Olímpico, em caso de vaga para os Jogos Olímpicos de Paris. A entidade prometeu destinar à delegação R$ 10 milhões, maior valor já levantado na história.

O torneio classificatório começa neste sábado. Todavia, a Seleção Brasileira estreia na terça-feira, contra a Bolívia, em Caracas, na Venezuela. O presidente Ednaldo Rodrigues confirmou o pagamento do valor, visando incentivar toda a delegação na competição.

A CBF ainda informou que cada atleta terá direito a 60 mil dólares (equivalente a R$ 300 mil na cotação atual). O valor é 35% maior em relação ao levantado no Pré-Olímpico de 2020. Naquela ocasião, os jogadores receberam 50 mil dólares (R$ 220 mil).

"Essa premiação recorde é fruto do planejamento que realizamos no Departamento de Seleções em alinhamento com as diretrizes da gestão do presidente Ednaldo Rodrigues", declarou Claudia Faria, gerente-geral de Seleções.

O futebol do Brasil busca mais uma classificação para as Olimpíadas. Atual bicampeão da modalidade masculina, a Seleção tenta conquistar a medalha de ouro pela terceira vez seguida, feito jamais alcançando na história da competição.

A Seleção Brasileira precisa chegar à final do Pré-Olímpico para assegurar vaga em Paris. Apenas o campeão e o vice conquistam o passaporte para o torneio. A equipe está no Grupo A, junto de Venezuela, Bolívia Colômbia e Equador, e deve terminar a primeira fase na primeira ou segunda posição. Posteriormente, o Brasil jogará um quadrangular com as seleções classificadas do Grupo B.