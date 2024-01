CBF divulga detalhes da primeira fase da Supercopa Feminina

A CBF na tarde desta sexta-feira os detalhes da tabela da fase inicial da Supercopa Feminina. A entidade revelou as datas, horários e locais das partidas que serão disputadas entre 9 e 11 de fevereiro. Os jogos serão duelos únicos, com o vencedor indo às semifinais. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

A abertura da competição será entre Avaí/Kindermann e Fluminense na Ressecada, no dia n9, às 20h. No dia seguinte, se enfrentam Real Brasília e Cruzeiro no Bezerrão (DF) às 19h. Finalizando a primeira fase, o Corinthians visita o Internacional no Beira-Rio no domingo, às 10h30 e, no mesmo horário, o Flamengo recebe a Ferroviária no estádio Luso Brasileiro (RJ).

O chaveamento da competição traz Real Brasília, Cruzeiro, Avaí/Kindermann e Fluminense de um lado; Internacional, Corinthians, Flamengo e Ferroviária do outro.