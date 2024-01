Caxias x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Gaúcho

Caxias e Grêmio se enfrentam hoje (20), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em partida pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O jogo terá transmissão da RBS TV (TV aberta, apenas para o RS) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

A partida marca a estreia dos dois times na temporada 2024. O duelo é uma reedição da última final, vencida pelo Grêmio. O Tricolor tenta conquistar o heptacampeonato consecutivo, o que igualaria sua maior sequência na história.

O duelo deve marcar a estreia de Marchesín e Soteldo pelo Grêmio. O goleiro e o atacante são os principais reforços confirmados para a temporada 2024. O clube ainda contratou Dodi, volante ex-Santos.

O Caxias vem de uma temporada positiva. Além do vice no estadual, o clube garantiu o acesso à Série C. Um dos reforços da equipe para a temporada é Nicolás Lugano, filho do zagueiro uruguaio Diego Lugano.

Caxias x Grêmio

Competição: 1ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data: 20 de janeiro de 2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Transmissão: RBS TV (apenas para o RS) e Premiere