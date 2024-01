Caxias bate o Grêmio de virada em reedição da última final do Gauchão

Em reedição da final do Campeonato Gaúcho do ano passado, o Caxias venceu o Grêmio por 2 a 1, neste sábado (20), no Estádio Centenário, pela partida de estreia das equipes na temporada 2024.

Gols: Gustavo Martins abriu o placar para o Grêmio no início do jogo, mas Tomás Bastos e Álvaro marcaram no segundo tempo e viraram a favor do Caxias.

Com o resultado, a equipe grená somou seus primeiros três pontos no Gauchão, enquanto os tricolores ainda não pontuaram.

O Grêmio jogará em casa nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do estadual, contra o São José. O Caxias encara o Ypiranga no mesmo dia, às 19h.

Destaques do jogo

O Grêmio começou bem o jogo e abriu o placar aos 6 minutos, quando Reinaldo cruzou da ponta esquerda após cobrança curta de escanteio, e Gustavo Martins cabeceou para o fundo do gol.

Posteriormente, o Imortal diminuiu o ritmo, e o Caxias, melhor fisicamente, equilibrou o confronto, indo para o intervalo em desvantagem.

Na etapa final, o Caxias foi superior ao Tricolor Gaúcho e conseguiu a virada. Aos 15 minutos, Vitor Feijão finalizou do bico esquerdo da área, a bola desviou na marcação e explodiu na trave. No rebote, Tomas Bastos cabeceou, e Caíque até tocou na bola, mas não evitou o gol. Aos 32 minutos, o goleiro cobrou um tiro de meta ruim, João Pedro dividiu pelo alto, e Rodrigo Ely falhou. Álvaro realizou o desarme, escapou da falta e bateu na saída de Caíque para marcar o tento da vitória do Caxias.