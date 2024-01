Carpini admite emoção em estreia pelo São Paulo: "Os olhos encheram de lágrimas"

Thiago Carpini teve uma estreia dos sonhos como técnico do São Paulo. Mesmo com apenas uma semana de trabalho, o treinador viu sua equipe vencer o Santo André com autoridade, por 3 a 1, em um Morumbi cheio, com mais de 45 mil torcedores, premiados com uma excelente atuação coletiva do Tricolor na primeira rodada do Campeonato Paulista.

Passada a partida, Carpini não escondeu a emoção de viver um dia tão especial como foi o chuvoso sábado na capital paulista. O técnico de 39 anos chegou ao São Paulo sob certa desconfiança pela sua ainda curta trajetória à beira do campo, mas impressionante pelos grandes resultados conquistados à frente de equipes mais modestas, como Água Santa, atual vice-campeão paulista, e Juventude, que disputará a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro em 2024.

"Normalmente esse trajeto até o estádio a gente vem repensando tudo o que faz, possibilidades de mexidas, alternativas para o jogo, mas hoje confesso que, no momento que entramos no ônibus pra ir ao estádio, sentir o calor da torcida foi um momento mágico. Esse momento da chegada e o momento que comecei a subir a escada do Morumbis e vi o último anel tomado, torcedor cantando, festa linda, confesso que arrepiei. A gente fica emocionado, os olhos encheram de lágrimas, porque é um momento de muita satisfação, momento de uma conquista pessoal, profissional", admitiu Thiago Carpini.

O treinador do São Paulo preferiu não ter contato com muita gente antes da partida. Focado na estreia, Carpini só conversou com seus familiares mais próximos e, embora vá curtir o fim de noite merecidamente após o triunfo sobre o Santo André, ele já está de olho no próximo compromisso do Tricolor.

"Só eu sei o que passei, o que venho construindo para ter essa oportunidade de estar em um clube como o São Paulo. É uma sensação que não vou esquecer nunca. Foi algo que a gente conteve um pouco a emoção. Quando acabou o jogo, falei um pouco com a minha esposa, e ela falou a mesma coisa, é emocionante. Não falei com muita gente hoje, não. Sou um cara mais tranquilo. Não tenho o hábito de falar com muita gente, só de falar com a minha família e meus filhos", prosseguiu Carpini.

"Minha cabeça já está em Mirassol, já estou vivendo o próximo jogo. Estou curtindo esse momento aqui, passa um filme na cabeça, mas não tem muita euforia, entusiasmo, porque o próximo passo é mais difícil, adversário complicado que vem de uma sequencia de jogo, de comando. Já estamos pensando na continuidade do São Paulo. Talvez agora, chegando em casa, vou esfriar um pouquinho a cabeça, sim, pelo menos me permitir por algum período fazer um retrospecto da minha chegada, da chegada ao Morumbi, minha primeira semana. Foi algo grandioso na minha vida, marcante", completou.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Mirassol, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Será o segundo dos quatro jogos que o time terá antes do primeiro grande desafio da temporada, a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo dia 4 de fevereiro, no Mineirão.