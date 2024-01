Ancelotti diz que Vini Junior ainda precisa melhorar em alguns aspectos

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva na manhã deste sábado (20), na véspera do confronto contra o Almería, pelo Campeonato Espanhol.

Recentemente, após a eliminação para o Atlético de Madri na Copa do Rei, o italiano afirmou que o brasileiro não consegue "manter a cabeça fria" em algumas situações.

Questionado acerca disso, Ancelotti revelou a última conversa que teve com Vinicius.

"A última vez que falei com ele foi na terça-feira e o agradeci pelo que disse, e por ter marcado três gols na final da Supercopa. Tenho que agradecê-lo por aquilo que está fazendo, embora tenha que melhorar em alguns aspectos", comentou.

Ancelotti também disse que o cansaço e a juventude do elenco foram fatores fundamentais para a eliminação diante do Atlético de Madri.

A equipe foi derrotada pelo rival por 4 a 2 e se despediu da Copa do Rei nas quartas de final.

"Com um pouco mais de controle, poderíamos ter feito uma atuação melhor na prorrogação. Temos jogadores no elenco que têm tido muito sucesso, mas que quando estão cansados perdem a bola com mais frequência. Foi algo coletivo. Temos que manter mais a posse de bola quando possuímos o controle da partida. Isso pode evitar alguns perigos desnecessários", afirmou.

O Real Madrid volta suas atenções ao Campeonato Espanhol.

A equipe, que encara o Almería neste domingo, ocupa a vice-liderança da competição, com 48 pontos conquistados.