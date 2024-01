Carille tem bons números no Paulistão e tenta apagar lembrança ruim no Santos

Neste sábado, o Santos estreia no Campeonato Paulista diante do Botafogo-SP, fora de casa. O Peixe espera largar com o pé direito para apagar a péssima temporada de 2023 e, para isso, o clube aposta em Fábio Carille.

O técnico soma ótimos números no Estadual. Até o momento, ele acumula 60 jogos no torneio, com 30 vitórias, 16 empates e 14 derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 58,8% dos pontos disputados. Além disso, são 70 gols marcados e 46 sofridos.

Carille é tricampeão paulista. Ele levantou o caneco em 2017, 2018 e 2019, todos pelo Corinthians.

Em 2024, o técnico disputará o segundo Paulistão pelo Santos. O primeiro, no entanto, foi para se esquecer. Isso porque ele foi demitido no meio da completação, em 2022.

Na ocasião, ele dirigiu a equipe em cinco compromissos, com dois triunfos, duas igualdades e um revés. Além disso, o Peixe teve dois jogos sob o comando do auxiliar Leandro Cuca - um empate e uma derrota.

A então diretoria alvinegra, liderada por Andres Rueda, decidiu desligar Carille do comando técnico após a derrota de 3 a 2 para o Mirassol, fora de casa. Os mandares chegaram a abrir 3 a 0.

Agora, portanto, já sob a gestão de Marcelo Teixeira, o treinador ganha uma nova chance no Santos e tanta voltar a viver momentos de glória no Campeonato Paulista.

O embate com o Botafogo-SP está marcado para este sábado, às 18 horas (de Brasília), na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.