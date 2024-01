Carille elogia reforços e comemora vitória do Santos na estreia do Paulistão: "Dá confiança"

O técnico Fábio Carille se mostrou bastante satisfeito com o desempenho do Santos na vitória sobre o Botafogo-SP, por 1 a 0, na estreia do Campeonato Paulista. O treinador elogiou os reforços e viu um time "paciente" para garantir o triunfo em Ribeirão Preto neste sábado.

Em sua primeira partida no retorno ao Peixe, ele ressaltou as dificuldades enfrentadas pela equipe, mas afirmou que os jogadores souberam lidar com as adversidades. O que mais preocupou Carille foi a preparação física do Botafogo-SP, que fez uma pré-temporada maior que a do Santos.

"A equipe se preparou para as dificuldades desse início desde o começo da pré-temporada, nos preparamos para as dificuldades desse início do campeonato. Pouco tempo de trabalho, um jogo-treino só, a gente sabe como esses times do interior se preparam há muito tempo. Pelas informações que eu tenho, o Botafogo-SP fez quatro jogos-treinos, e isso faz diferença. Mas a equipe soube suportar, teve paciência, rodou a bola para que respirasse. E as dificuldades foram da pressão, de uma equipe mais inteira fisicamente, mas a gente soube suportar e conseguimos um resultado muito importante. Uma vitória nesse momento dá mais confiança ainda", avaliou o comandante.

O treinador também rasgou elogios aos reforços santistas, sobretudo dois que fizeram a diferença no jogo: Giuliano e Otero. O venezuelano marcou o (belo) gol da vitória, após bonito lançamento do camisa 10. Os meio-campistas João Schmidt e Diego Pituca também agradaram Carille.

"O Otero foi meu atleta na Arábia Saudita, conheço bem. Tem muito potencial, bate muito bem na bola, é agressivo, cumpre função... É um jogador que vai ser muito importante, confiamos demais nesse atleta. Sobre o João, ele jogou cinco anos em um campeonato difícil, que é o Japonês. Ele jogou os últimos três anos no Kawasaki Frontale, um dos grandes lá, que joga a Champions Asiática. É voluntarioso, tem uma qualidade técnica muito grande, consegue ser um armador com o pé esquerdo. É um grupo equilibrado, a gente sabe que, para conseguir nossos objetivos, precisa não só de um time, mas sim um elenco", disse o técnico.

"Pelas dificuldades do jogo, que a gente sabia que ia enfrentar, eu gostei do Pituca. Voluntarioso, a gente precisava de jogadores assim, é importante. Está voltando para o Brasil, para o Santos, fez um jogo consistente, brigou bastante e não estava nas melhores condições físicas, isso também dificulta bastante. Sobre o Giuliano, ele é muito inteligente para jogar, é muito inteligente para criar linha de passe. Esse tipo de jogador a gente só tem que colocar a bola no pé dele, que esses caras que vão fazer o time jogar", acrescentou.

Após a estreia com o pé direito, o Santos retorna a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Com o resultado deste sábado, o Peixe já assumiu a liderança do Grupo A.