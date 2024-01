Campeã do mundo com EUA se aposenta por problemas no joelho

Na manhã desta sexta-feira, a meia Sam Mewis anunciou sua aposentadoria o futebol feminino profissional. Aos 31 anos, a jogadora atuava no Kansas City Current, dos Estados Unidos, desde 2022. Em seu Instagram, a jogadora lamentou não possuir mais condições físicas de atuar no futebol profissional e admitiu que não gostaria de parar agora.

"Com tristeza e clareza, irei me aposentar o futebol profissional. Infelizmente, meu joelho não aguenta mais o impacto que o futebol de elite requer. Embora não fosse isso que eu queria, é claro que esse é ?único caminho que tenho a seguir." escreveu a jogadora.

Com a seleção norte-americana, Mewis conquistou duas She Believes Cup, uma Copa do Mundo sub-20, a Copa do Mundo Feminina de 2019 e uma Concacaf. Além disso, já foi eleita a melhor jogadora americana em 2020.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sam Mewis (@sammymewyy)

Série de contusões

As lesões no joelho estão muito constantes no futebol feminino. A meia Alexia Putellas, eleita duas vezes a Melhor Jogadora do Mundo, sofreu da mesma contusão em 2022 e quase ficou fora da última Copa do Mundo. Na primeira semana de 2024, a atacante Sam Kerr rompeu o ligamento cruzado do joelho e ficará fora dos gramados por tempo indeterminado. Além delas, atletas como Beth Mead e Vivianne Miedema tiveram problemas semelhantes

No Brasil, a atacante Ludmilla, do Atlético de Madrid, perdeu o Mundial por conta disso. Outras brasileiras já sofreram do mesmo mal, como a meia Angelina e nossa Rainha Marta.