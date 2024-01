Brasileiros brilham, e Porto goleia Moreirense pelo Campeonato Português

O Porto recebeu o Moreirense no Estádio do Dragão neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Português e venceu por 5 a 0. A goleada foi liderada por brasileiros. Wendell (2), Evanilson, Galeno e Alan Varela balançaram as redes.

Com a vitória, os Dragões se mantiveram na terceira colocação do Português, com 41 pontos, quatro a menos que o vice-líder Benfica. No próximo domingo, dia 28, o Porto entra em campo a partir das 15h (de Brasília), para enfrentar o Farense no Estádio de São Luís.

O Moreirense ficou na sexta posição, estacionado nos 29 pontos. O próximo desafio da equipe será também no dia 28, às 12h30, contra o Famalicão, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

?Final de Jogo / End of the match / Final del Partido ??FC Porto 5-0 Moreirense FC

? Wendell (8? e 72?)

? Evanilson (60?)

? Galeno (69?)

? Alan Varela (83?)#FCPMFC pic.twitter.com/FKjCqvOx21 ? FC Porto (@FCPorto) January 20, 2024

O Porto abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo. Wendell completou um cruzamento de Francisco Conceição livre na segunda trave. Aos 15 da segunda etapa, Evanilson fez 2 a 0 com um desvio sutil de cabeça depois da cobrança de um escanteio curto pela esquerda.

Aos 23 minutos, foi a vez de Galeno fazer o dele. O atacante carregou a bola pela lateral direita e, da entrada da área, acertou um belo chute colocado no pé da trave direita, um golaço. Logo depois, aos 26, Wendell voltou a marcar. O lateral recebeu outro cruzamento pela direita e se jogou para finalizar do meio da área. Os Dragões fecharam a contagem com o argentino Alan Varela, que saiu na cara do gol e, no rebote do próprio chute, concluiu a goleada.

Também neste sábado, o Estoril saiu na frente contra o Arouca, mas sofreu uma virada e terminou derrotado por 2 a 1. O Farense visitou o Casa Pia e venceu por 3 a 1.