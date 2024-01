Brasileira mira cinturão por sonho fora do UFC: 'Tirar criança da rua'

Mayra Bueno pode ficar mais perto de atingir seu sonho após o UFC 297, em Toronto (Canadá). A mineira disputa hoje o cinturão do peso-galo contra Raquel Pennington, mas não busca apenas se tornar campeã da categoria. Ela quer mesmo é usar o título como um meio para criar um projeto social em sua cidade.

O que aconteceu

Natural de Uberlândia, ela sonha em tirar crianças da rua. Sheetara, como é conhecida no meio do MMA, cresceu na comunidade Dona Zulmira morando com a mãe e três irmãos.

"É meu plano de vida", declarou a lutadora de 32 anos, em entrevista ao UOL. Ela lamenta que muitos de seus conhecidos da infância "se perderam nas drogas" e estão presos — "os que continuam vivos", frisou.

Sonho em ter um projeto da minha cidade, em Uberlândia, para tirar crianças da rua. É meu plano de vida. A gente conquistando [o cinturão] fica mais próximo de patrocínio. A gente vai fazendo o que consegue, mas não tenho start ainda, precisa de um espaço para construir. Estou acreditando nessa vitória para construir, chamar a mídia e atenção de empresário. Mayra 'Sheetara' Bueno, ao UOL

Mayra deseja oferecer oportunidades e caminhos aos jovens, assim como ela encontrou no esporte. Ela, que começou a lutar há cerca de dez anos, a princípio só queria emagrecer, mas foi evoluindo e enxergou um futuro. A mineira, então, largou o emprego de estoquista em um supermercado e se dedicou à luta.

Raquel Pennington (à esq.) enfrenta a brasileira Mayra Bueno no UFC 297, na disputa do cinturão do peso-galo Imagem: Jeff Bottari/Getty

Ela acredita que a visibilidade de conquistar cinturão a deixaria mais próxima de viabilizar o projeto. Portanto, a luta ganha um elemento a mais pela possibilidade de resultar também em patrocínio, espaço físico e atenção da mídia para a causa.

Mayra busca ser protagonista tanto dentro quanto fora do octógono e afirma: "Nada vai me parar". Invicta desde que subiu para o peso-galo, a brasileira mira derrotar a veterana norte-americana e, além de herdar o cinturão de Amanda Nunes, chamar atenção para seu sonho.

Quero que as crianças, filhos dos meus amigos, tenham oportunidade, assim como eu tive no esporte. Quero ser protagonista. Preciso chamar atenção, trazer a mídia comigo, gente para me ver, ter o meu espaço para realizar meu grande sonho, e não vou parar. Nada vai me parar

O que mais Mayra Bueno disse

Infância na comunidade: "Nasci em uma comunidade, Dona Zulmira, muito perigosa, com muita droga, bebida. Acredito que a grande maioria dos meus amigos se perdeu no caminho da droga. Os que estão vivos hoje estão presos".

Início no MMA: "Eu trabalhava em um supermercado, era estoquista, fazia de tudo. Comecei no MMA para emagrecer, treinando, e meu professor falou que eu levava jeito. Treinei, lutei, coloquei na minha cabeça que poderia mudar minha vida e a da minha família. Comecei uns 10 anos atrás".

Herdar cinturão de Amanda Nunes: "Claro, muito especial poder ganhar um cinturão que era da Amanda [antes de se aposentar], a maior de todos os tempos. Isso me motiva ainda mais".

Perfil discreto da adversária: "Assim a gente vai viver sendo coadjuvante. Não era o que eu esperava para uma disputa de cinturão, mas é a forma dela, respeito total, vamos para a frente. Se ela é assim, a gente não tem como mudar".

Bônus de performance da noite: "Costumo dizer que só saio de casa para estar entre os três [premiados]".

> Nota da edição: Mayra faturou R$ 246 mil (50 mil dólares) de bônus em sua última luta, quando finalizou Holly Holm no segundo round.