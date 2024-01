Bragantino pressiona, mas é superado pelo Água Santa em estreia no Paulistão

Atual vice-campeão do Campeonato Paulista, o Água Santa mostrou neste sábado que não veio para brincadeira nesta edição do Estadual. O Netuno visitou o Bragantino no Nabi Abi Chedid e venceu por 1 a 0, com gol de Júnior Todinho.

O Bragantino, que está no Grupo C junto de Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol, ficou na lanterna, mas sua posição pode mudar até o final da rodada. O Massa Bruta volta a campo na quarta-feira para visitar a Portuguesa no Canindé, a partir das 19h30 (de Brasília).

O Água Santa, por outro lado, virou líder do Grupo B, à frente de Palmeiras, Guarani e Ponte Preta. Assim como seu adversário deste sábado, a equipe pode ter sua posição alterada até o final da rodada. O próximo compromisso do Netuno será na terça-feira, às 21h30, na Arena Inamar.

Red Bull Bragantino 0 x 1 Água Santa. Voltamos a campo na quarta-feira, contra a Portuguesa. Em frente, Massa Bruta! ? Ari Ferreira pic.twitter.com/svmTSOJo8Q ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 20, 2024

O jogo entre Bragantino e Água Santa

Os torcedores que estiveram no Nabi Abi Chedid viram um primeiro tempo com poucas emoções. O Bragantino dominou a posse, mas não criou chances claras. A melhor oportunidade da etapa foi do Água Santa. Aos 19, os visitantes armaram um contra-ataque e Júnior Todinho deixou Neilton na cara do gol. O atacante, à queima-roupa, facilitou para a defesa de Cleiton com uma batida rasteira no meio.

No segundo tempo, o cenário foi parecido, porém o Água Santa conseguiu inaugurar o placar em Bragança Paulista. Aos 11 minutos, Luan Dias lançou para Júnior Todinho nas costas da defesa. Na cara do gol, o atacante bateu no pé da trave direita. O bandeirinha marcou impedimento, mas o VAR interviu e corrigiu a decisão.

O Bragantino aumentou a pressão nos minutos finais. O Massa Bruta tentou com Lucas Evangelista, Eduardo Sasha, Luan Cândido, Helinho e Matheus Fernandes, mas parou nas defesas de Matheus Cavichioli ou na própria pontaria ruim. Com isso, o Água Santa conseguiu segurar a vitória.