Botafogo-SP x Santos: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Do UOL, em Santos (SP)

Botafogo-SP e Santos se enfrentam hoje, às 18h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela estreia do Campeonato Paulista.

A partida será transmitida pela CazeTV (Youtube) e pelo site do Paulistão Play. O Placar UOL acompanhará tudo em tempo real.

O Peixe está no grupo A e será o primeiro teste do técnico Fábio Carille com seu elenco renovado. O Peixe deve ter sete reforços entre os titulares.

Já o Bota iniciará os trabalhos com o técnico português Paulo Gomes. O clube está no Grupo D.

Possíveis escalações

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Thassio, Bernardo Schappo, Fábio Sanches e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Barbosa e Wesley; Emerson Negueba, Jonas Toró e Leandro Pereira. Técnico: Paulo Gomes.

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Botafogo-SP x Santos - 1ª rodada do Campeonato Paulista

Data/hora: 20/01/2024, sábado, às 18h (de Brasília).

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Transmissão: CazeTV, Paulistão Play e Placar UOL.